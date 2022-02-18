Постпред США при ООН: Россия уже вторглась в Восточную Европу

Дипломат отметила, что все наблюдают одно и то же, но это по-разному трактуется. По ее словам, русские разместили свои войска на границе. Постпред напомнила, что также было в ситуации с Крымом. Она заявила, что наша страна поступала также, "когда вторгалась в другие части Восточной Европы", сообщает Ura.ru.
Таким образом Линда Томас-Гринфилд прокомментировала якобы вероятное вторжение России в Незалежную. Примечательно, что зарубежные СМИ не раз заявляли, что наша страна попытается осуществить свой "коварный" план 16 февраля. Они даже называли точное время "вторжения" – 3:00.
После того как этого не произошло, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Америка никогда не обозначала конкретных сроков. При этом американский лидер Джо Байден настаивает на том, что Россия "вторгнется" на Украину в ближайшее время.
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не намерена нападать на другие страны. А передвижение нашей армии по своей территории не должно беспокоить другие государства. Однако западная общественность продолжает верить Джо Байдену.