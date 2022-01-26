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Политика
Посол США прибыл в МИД России с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Посол США прибыл в МИД России с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Американцы подготовили ответ по гарантиям безопасности и попросили его не публиковать.
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В конце прошлого года Москва направила в Вашингтон проект двустороннего договора, в котором американской стороне предлагается взять на себя несколько обязательств. Один из главных пунктов – нерасширение НАТО на восток. Также российские дипломаты призвали альянс отказаться от сотрудничества со странами, которые входили в состав СССР, и убрать с европейской территории ядерное оружие.

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Россия ждет от США подробный ответ по каждой статье проекта договора (всего их восемь). Американские коллеги пообещали направить документы на этой неделе. Так и произошло. В среду, 26 января, посол Соединенных Штатов привез в министерство иностранных дел РФ ответ на требования по гарантиям безопасности.

Как известно, Джон Салливан доставил российским коллегам два документа. Один из них – от Вашингтона, другой – от представителей Североатлантического альянса. Ответ американской стороны на предложения Москвы вряд ли будет опубликован, поскольку в госдепе попросили не делать этого. Однако суть реакции США донесут до общественности, пообещал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над заявлением главы Госдепа Энтони Блинкена. Тот рассказал, что пообщался с британской коллегой об "агрессии России на ее границах". Такая формулировка показалась российскому дипломату забавной.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 21:06 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость951339
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этот как его шо посол и че приперся-мы без тебя как нибудь -шли вояки на сталинград там и остались-амер чи умер ты ж не знашь чо такое котел где не ток парят мля разберутся без тебя здесь дома
1

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