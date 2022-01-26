Недостаточно для НАТО: США дали от ворот поворот мечтающей об альянсе Украине

Киевский Фонд Виктора Пинчука организовал онлайн-конференцию, на которой выступила первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман. Она рассказала о подготовке Украины к вступлению в Североатлантический альянс. Впрочем, ничего нового...
По словам Шерман, НАТО знает об амбициях Украины, которая делает все возможное для того, чтобы присоединиться к альянсу, однако Незалежная пока не достигла необходимого уровня. На данный момент Киев не может получить План действий по подготовке к членству.
Кстати, на прошлой неделе экс-генсекретарь альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина в любом случае не вступит в НАТО, поскольку некоторые члены альянса, как и 12 лет назад, выступают против принятия Киева в свои ряды. Украинское руководство же считает, что страна полностью готова к такой интеграции.
Несмотря на то, что Украина не присоединилась к Организации Североатлантического договора, натовские объекты продолжают появляться на территории Незалежной. Москва призывает альянс отказаться от расширения на восток и требует гарантий безопасности. Вместо этого западные политики неустанно заявляют о "российской агрессии".