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Политика
"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах

"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах

Николай Цискаридзе разразился гневной отповедью в адрес действующих властей Большого театра.
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Легендарный российский балетмейстер и ректор академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе всю свою жизнь посвятил искусству. Его душа болит за родную страну и ее культуру.

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К открытию Петровского театра, который был предшественником Большого, в своем "Инстаграм" Цискаридзе опубликовал душераздирающий пост о том, что сейчас происходит в российском балете и в частности в так называемом главном театре страны.

Николай Цискаридзе с сожалением признает, что время больших талантов балета Большого театра прошло... Да и от самого театра, по его словам, осталось одно название.

"Потеряно и сознательно уничтожено теми бесталанными карликами, которые издалека смотрели на такой БТ, мечтали быть среди этих звезд. Но из-за того, что их туда не взяли по бездарности... дорвавшись, всевозможными нечестными путями до власти в БТ, сознательно уничтожают все!" – написал Цискаридзе.

По словам педагога, Большой театр со временем пропал так же, как и Петровский. И только лента ВВС 1986 года напоминает современникам о великом уровне артистов, занимавших свои заслуженные должности в театре.

Теперь же все достойные артисты, по словам Цискаридзе, выдворены из театра или ушли по своему желанию, так как для них специально создали невыносимые условия.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 14:17 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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