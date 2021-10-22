"Андриан!": Увлеченный мужчинами Цискаридзе подловил красавца блондина

Артист балета Николай Цискаридзе снова впечалил россиян. Его чувства к коллеге стали публичными.

Талантливый педагог Николай Цискаридзе основательно вкладывается в работу. Народный артист России с любовью относится к своему делу и передаче навыков подопечным. Он увлечен своими учениками-мужчинами, которые показывают на сцене настоящее мастерство. Для своих воспитанников он не только опытный наставник, но и верный товарищ. Летом Николай Цискаридзе устроил с ними жаркие мужские развлечения на берегу моря — танцы выдались на ура.

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С особой теплотой Николай Цискаридзе относится и к коллегам по цеху. Периодически он размещает снимки опытных звезд балета в личном блоге. Как правило, артист выбирает именинников. На этот раз Николай Цискаридзе подловил в день рождения солиста Мариинского театра, разместив его снимок в инстаграм-аккаунте. "Андриан!" — торжественно добавил мужчина к фото.





Так просто, но впечатляюще педагог выразил добрые чувства к имениннику. Стоит отметить, что в личном блоге Николай Цискаридзе не размещает кого попало, так что красавец блондин Андриан — настоящий везунчик, который пользуется почетом и уважением.



Казалось бы, Николаю Цискаридзе можно только позавидовать. Ему не дают скучать ни друзья-коллеги, ни карьерный рост, ни ученики. Тем не менее в личной жизни у мужчины пока не клеится. 47-летний артист до сих пор не создал семью и ни разу не был женат. Впрочем, не исключено, что педагог просто скрывает любовную связь от любопытного народа.