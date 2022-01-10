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Политика
Генсек НАТО заявил о готовности договариваться с Москвой

Генсек НАТО заявил о готовности договариваться с Москвой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил России о последствиях агрессии против Украины.
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На 12 января запланировано заседание Совета Россия – НАТО. Встреча пройдет в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического альянса. Как сообщалось ранее, переговоры начнутся в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и продлятся около трех часов.

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В понедельник на пресс-конференции в бельгийской столице Йенс Столтенберг сообщил, что саммит, который состоится в среду, пройдет в духе доброй воли. По его словам, представители НАТО готовы выслушать обеспокоенность России. Генсек организации также отметил: с Москвой возможно договариваться.

При этом необходимо быть готовыми к желанию России "снова применить силу", заявил Столтенберг. Он допускает, что Кремль предпочтет сотрудничеству путь конфронтации. Якобы Москве необходимо объяснить, что агрессия против Украины влечет за собой серьезные последствия – как политические, так и экономические.

Генсек НАТО назвал Совет Россия – НАТО важной площадкой для диалога, а согласие российской делегации провести переговоры в среду в столице Бельгии – позитивным сигналом. При этом Столтенберг дал понять, что решения всех спорных вопросов не будут достигнуты на встречах, которые проходят на этой неделе.

Напомним, проекты договора России с США и соглашения с НАТО были опубликованы еще в декабре прошлого гола. Например, Москва настаивает на ликвидации военной инфраструктуры Североатлантического альянса, которая появилась за ее пределами, а также выступает за неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и сокращение числа военных учений.

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Фото: Zheng Huansong / XinHua / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 19:23 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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