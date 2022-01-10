Эксперт предрек Казахстану нескорую развязку: Это не Украина

Польский политолог спрогнозировал развитие событий в Казахстане на несколько месяцев.

Несмотря на усилия внешних деструктивных сил, один и тот же сценарий не работает абсолютно везде. И хоть у протестующих был координатор, который четко по плану давал свои указания, "цветная" революция провалилась.

Польский политолог Матеуш Пискорский объяснил, почему уже избитый сценарий майдана не сработал в Казахстане.



"Это не Украина", – назвал причину аналитик.

По словам политолога, доказательством наличия внешнего координатора протестов в Казахстане можно считать формирование огромного числа террористических ячеек в стране. Помимо этого в регионе вел активную пропагандистскую деятельность телеграм-канал Nexta, который по тому же сценарию отыгрывал попытку переворота в Белоруссии, действуя на территории Польши.

Почему же в Казахстане, как и в Белоруссии, не получилось? Все дело в том, что в отличие от Украины Казахстан намного устойчивее в плане управления государство. Именно поэтому Казахстан как часть евразийского пространства устоял под натиском внешнего врага.

При этом политолог не исключил, что недоброжелатели будут бушевать на территории Казахстана еще как минимум несколько месяцев. Это вероятно из-за приближенности Афганистана. Но в итоге власти все же возьмут ситуацию под полный контроль, уверен эксперт.

Напомним, после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты из-за цен на топливо. В стране начались погромы и ожесточенные уличные бои. Погибли несколько сотрудников полиции. В страну ввели миротворцев ОДКБ.

Главными интересантами несостоявшегося госпереворота эксперты считают США и Турцию. США хотят ослабить влияние России на СНГ, а Турция намерена объединить под своим флагом все тюркские народы.