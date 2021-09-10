Депутат Верховной Рады назвал Украину пристанищем преступников-неонацистов

Депутат Верховной Рады от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидер всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За Жизнь" Илья Кива отметил важность Международного антифашистского форума для Украины, который прошел в Москве.

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