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Политика
"Мы стали врагами": Зеленский сделал заявление о войне между Украиной и Россией

"Мы стали врагами": Зеленский сделал заявление о войне между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений на форуме YES Brainstorming в Киеве.
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Отвечая на один из вопросов модератора форума, Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность войны между Украиной и Россией. По его словам, после этого между странами никогда не будет соседства. В этом контексте он упомянул и Белоруссию, сообщает телеканал "Царьград".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Говоря о возможном вооруженном конфликте, украинский лидер отметил, что проблема заключается в информационной политике РФ. Мол, Россия неуважительно относится к самостоятельности Незалежной. Из-за этого изменилось отношение украинцев к русским, считает Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в настоящий момент две соседние страны разделяет большая пропасть. "Мы стали врагами", – сказал политик. Однако он не исключает, что когда-нибудь отношения Украины и России нормализуются и победит добро.

Напомним, после того, как Крым стал частью РФ, официальный Киев враждебно настроен против соседней страны. Украинские политики уже восьмой год заявляют об аннексии полуострова. Но они не берут во внимание тот факт, что в марте 2014 года 96,57% крымчан проголосовали за вхождение Крыма в состав России.

Ранее "Дни.ру" писали об уничтожении свободы слова на Украине. Адвокат Ростислав Кравец, комментируя создание реестра запрещенных в стране сайтов, заявил, что из Незалежной делают тоталитарное государство.

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Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 11:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость851290
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Как начнёте войну так и кончите. Дебилы. Вас наверное зомбировали америкосы, вы же ничего не помните, вы забыли все то доброе, что имели при СССР. Вспомните фильмы, музыку, добрые отношения. Как жаль, что это никогда не вернётся судя по всему. Я часто слушаю песню"снова цветут каштаны, слышится плеск Днепра и т.д.", "Ридна матчи моя ты ночей не доспала" и другие и слезы наворачиваются на глаза, как хочется, чтобы все жили в мире, согласии, любви. Дай Господи, чтобы у власти Украины возобладал разум.
Гость гниды и твари хотят уничтожения человека, а не политики, так нужен закон просто вешать публично таких на всех столбах, враз успокоятся...
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как может моська быть врагом слона...
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