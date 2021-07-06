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Политика
"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на думские выборы

"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на думские выборы

Партию "Единая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму будут представлять более 600 кандидатов. Среди них – учителя, врачи, волонтеры и действующие депутаты, отметил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
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"Мы – единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя "Единой России", нашего лидера Владимира Путина", – сказал партиец.

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Цель "Единой России" – благополучие граждан и развитие страны, подчеркнул Турчак. По его словам, партия вместе с гражданами продолжает формировать программу.

Центральной избирательной комиссии предстоит напряженный период, сказал Турчак. Специалисты и юристы "Единой России" старались облегчить задачу ЦИК и тщательно подошли к отбору документов, добавил секретарь генсовета партии.

Почти треть кандидатов от "ЕР" – общественники и волонтеры. Среди них – активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), движения "Мы вместе", победители кадровых проектов "Лидеры России" и "Федеральный ПолитСтартап". Действующих депутатов – меньше половины.

Кандидаты от "ЕР" на выборах в Госдуму определились в ходе предварительного голосования партии. По словам зампреда федерального оргкомитета праймериз "ЕР" Александр Карелина, соискатели проверялись дважды.

Сначала каждый из кандидатов сдавал документы на региональном уровне, затем их проверял федеральный оргкомитет праймериз. Карелин выразил надежду, что проделанная партией работа облегчит задачу ЦИК.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.

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Фото: er.ru
Автор: 6 июля 2021, 14:35 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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