В Госдуме отреагировали на призыв Штатов бомбить Кубу

На днях мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что необходимо нанести удар по Кубе, чтобы сменить там власть.

Член международного комитета Госдумы РФ Елена Панина шокирована высказыванием, сделанными от лица высокопоставленного американского чиновника. Депутат считает, что слова Фрэнсиса Суаресе наглядно демонстрирует градус агрессивности американского истеблишмента. Она отметила, что политики США не вели так себя со времен Карибского кризиса.

Стоит отметить, что позднее мэр Майами попытался разъяснить свои слова о бомбардировках Кубы. Чиновник отметил, что подобные действия можно рассмотреть в качестве примера реакции американских властей на кризисные ситуации, а также сослался на ситуацию с Косово.

Елена Панина заявила, что подобные рассуждения от американского мэра звучат еще более пугающе. Депутат Госдумы добавила, что после бомбардировок Ирака, Югославии и других горячих точек политические элиты США считают агрессию против любого суверенного государства обыденностью.

"Настроения в недрах американского правящего класса – огромная потенциальная угроза миру и безопасности на планете", – подчеркнула Елена Панина.

Напомним, протесты на Кубе стартовали в минувшее воскресенье. Недовольные текущим положением дел и политикой правящей партии вышли на улицы страны с призывом провести честные выборы и решить социальные проблемы.