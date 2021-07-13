Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку

Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел Украины, подал в отставку. Парламент может рассмотреть его заявление в ближайшее время. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
Аваков занял свой пост в 2014 году. Он был последним из двух министров предыдущего правительства, оставшийся в кабмине при новой власти.
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