Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку

Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел Украины, подал в отставку. Парламент может рассмотреть его заявление в ближайшее время. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Аваков занял свой пост в 2014 году. Он был последним из двух министров предыдущего правительства, оставшийся в кабмине при новой власти.