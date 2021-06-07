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Политика
"Лидер России" Роман Карманов возглавил фонд культурных инициатив

"Лидер России" Роман Карманов возглавил фонд культурных инициатив

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен генеральным директором фонда культурных инициатив. Об этом сообщил первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.
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До недавнего времени Карманов был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда". "Сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором", – сообщил Кириенко.

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Первый замглавы Администрации президента обратил внимание, что Карманов победил на конкурсе "Лидеры России. Политика". Его назначение в фонд культурных инициатив – продолжение тенденции по отбору самым талантливых управленцев, отметил он.

О создании фонда культурных инициатив сообщил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Новая структура будет выдавать гранты на проекты в сфере искусства и творчества.

Указом главы государства от 17 мая утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов. Его возглавил Кириенко. Также в состав вошли представители органов власти, бизнеса, Общественной палаты и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 7 июня 2021, 20:18

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