На трек "Культура" конкурса "Лидеры России" зарегистрировались 6,7 тысячи человек

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что на трек "Культура", который она курирует, зарегистрировались 6,7 тысячи человек из 85 регионов России и 41 страны мира. Больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа (36,7%). На втором месте по количеству регистраций на это направление конкурса "Лидеры России" – Северо-Западный (15,3%), на третьем – Приволжский федеральный округ (15,2%).
Наибольший интерес к треку "Культура" проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края. Топ-5 государств, откуда зарегистрировались большинство участников: Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения и Узбекистан.
Любимова также перечислила основные отрасли деятельности участников трека "Культура": искусство, культура и развлечения, образование, государственная служба, издательская деятельность и СМИ, кино, радио и телевидение, общественные организации и профсоюзы и другие.
"Для всех участников это осознанный выбор, а значит, они любят культуру нашей страны и готовы внести свой вклад в ее обогащение", – отметил министр культуры РФ.
Также сообщается, что женщины проявили наибольший интерес к треку "Культура" – 62%. Участники этого направления – в основном люди от 31 до 35 лет (25,2%), от 36 до 40 лет (22,5%), от 41 до 45 лет (17,8%) и от 26 до 30 лет (13,2%). Их наставниками – ведущие управленцы в сфере культуры, руководители профильных ведомств и министерств.
Финалисты трека "Культура" конкурса "Лидеры России" станут обладателями сертификатов на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли. Победители же получат возможность занять высокие должности в министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.
Напомним, "Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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