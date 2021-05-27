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Общество
На трек "Культура" конкурса "Лидеры России" зарегистрировались 6,7 тысячи человек

На трек "Культура" конкурса "Лидеры России" зарегистрировались 6,7 тысячи человек

Прием заявок на конкурс "Лидеры России" завершился 17 мая 2021 года.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что на трек "Культура", который она курирует, зарегистрировались 6,7 тысячи человек из 85 регионов России и 41 страны мира. Больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа (36,7%). На втором месте по количеству регистраций на это направление конкурса "Лидеры России" – Северо-Западный (15,3%), на третьем – Приволжский федеральный округ (15,2%).

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Наибольший интерес к треку "Культура" проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края. Топ-5 государств, откуда зарегистрировались большинство участников: Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения и Узбекистан.

Любимова также перечислила основные отрасли деятельности участников трека "Культура": искусство, культура и развлечения, образование, государственная служба, издательская деятельность и СМИ, кино, радио и телевидение, общественные организации и профсоюзы и другие.

"Для всех участников это осознанный выбор, а значит, они любят культуру нашей страны и готовы внести свой вклад в ее обогащение", – отметил министр культуры РФ.

Также сообщается, что женщины проявили наибольший интерес к треку "Культура" – 62%. Участники этого направления – в основном люди от 31 до 35 лет (25,2%), от 36 до 40 лет (22,5%), от 41 до 45 лет (17,8%) и от 26 до 30 лет (13,2%). Их наставниками – ведущие управленцы в сфере культуры, руководители профильных ведомств и министерств.

Финалисты трека "Культура" конкурса "Лидеры России" станут обладателями сертификатов на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли. Победители же получат возможность занять высокие должности в министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Напомним, "Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 27 мая 2021, 12:54 Источник: Россия - страна возможностей ✓ Надежный источник

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