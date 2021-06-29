Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Вторник
29 июня
Лента новостей
09:55
Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"
09:47
"Настя, бойся Фирсова": Волочкову заподозрили в близком общении с вдовцом Легкоступовой
08:56
“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой
08:52
Оппозиционер Латушко: белорусы будут "отжиматься" под санкциями из-за Лукашенко
08:50
"Не оставляй нас": поклонники молятся за находящуюся при смерти певицу МакSим
08:31
Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны
06:43
Разведенная Кардашьян опасается за свою жизнь из-за скандального прошлого
04:37
"Уже более 20 лет": Меган Фокс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации
02:14
56-летняя Беллуччи произвела фурор своим видом
23:19
Гороскоп удачи на 2022 год
21:53
Глава Евросовета оценил выход Белоруссии из "Восточного партнерства": Еще один шаг назад
21:51
Метеоролог высказался о перспективе аномальной жары в июле
21:29
В Кирове на предприятии произошла авария
21:12
Житель Пермского края застрелил бывшую жену и ее родственников
21:01
Веру Алентову экстренно госпитализировали
20:44
Под Калининградом пассажирский автобус врезался в дерево
20:32
Оголившегося перед тестем Моргенштерна публично освистали: Мужику как дальше жить?
20:31
"Деньги не пахнут": Михалков вылил ушат помоев на выскочку Милохина
20:14
В результате взрыва в центре Лондона пострадал человек
19:47
Политолог Воля расшифровал агрессивное послание Зеленского перед ЕС
19:36
"Перемены в жизни начинаются": Бородина впервые заговорила о разводе
19:26
В Тобольске пьяная женщина устроила смертельную аварию
19:00
"Было больно": 41-летняя Виктория Боня возвращается работать в Россию
18:54
Новая беда: у певицы МакSим заподозрили еще одно серьезное заболевание
18:50
"Дешевый хайп": Пригожин посрамил Украину за инцидент с Киркоровым
18:16
"У тебя один ребенок есть": Моргенштерн пришел в ужас после новости о внебрачном сыне
17:57
Джанабаева показала фигуру спустя два месяца после родов: И это мама троих детей?
17:40
Свежий снимок онкобольного Юдашкина за границей взбудоражил россиян
17:21
Зуева показала уникальное фото дочери Козловского
17:17
С Сотниковой случилось ужасное: Выкручивало руки и ноги
17:07
Названы сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
16:59
"Вы же в храм ходите": Толкалина огорошила россиян заявлением о брошенном ребенке
16:59
Основатель группы "Доктор Ватсон" умер от последствий коронавируса
16:53
Как у Заворотнюк: раскрыта сенсационная правда о Кабаевой
16:49
Измученная дочь Заворотнюк обратилась к россиянам: Даже не ценим
16:40
Похудевшая Михалкова жестко ответила злопыхателям
16:32
Воля сделал откровенное признание о занятиях в постели с Утяшевой
16:21
"От меня всегда ждут обсер": Собчак удивила внезапным поступком
16:21
Потоп, разрушения, пожары: шокирующие кадры урагана в Москве
16:12
После заявления об отсутствии конкурентов Кличко рассказал о проблемах у Зеленского
16:01
"Плакать хочется": появившуюся на красной дорожке в странном виде Дакоту затравили
15:49
Располневший Николаев взвыл из-за упреков Проскуряковой
15:42
"Какой Иван Ургант? Я теперь тут": Малахов со скандалом вернулся на Первый канал
15:25
"Поступают угрозы": смертельно больной Зайцев взмолился о помощи
15:21
Элитный особняк, три квартиры и бизнес: Бородина попрощается с крупной суммой после развода
15:14
В Германии мужчина ранил ножом полицейских
15:13
Возмущенная Пугачева плюнула в народ из-за карантина
14:59
После новости о содомии Анастасию Волочкову атаковал грибок
14:57
"Муж и жена": Валерия в свадебном платье осчастливила Дробыша
14:43
Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Оппозиционер Латушко: белорусы будут "отжиматься" под санкциями из-за Лукашенко

Оппозиционер Латушко: белорусы будут "отжиматься" под санкциями из-за Лукашенко

Павел Латушко выпустил обращение к белорусам с красноречивым вопросом: Готовы "отжиматься" за Лукашенко?
прочитано 615 раз

Бывший белорусский посол Павел Латушко, в 2020 перешедший в лагерь оппозиции и за критику действующего режима лишенный дипломатического ранга, выпустил на своем ютуб-канале очередное обращение к согражданам. Оппозиционер сравнил политический режим Белоруссии с армией и поинтересовался, готовы ли его земляки "отжиматься" за президента Александра Лукашенко.

ПО ТЕМЕ

Латушко: Нелегитимная власть Лукашенко превратила Белоруссию в страну-изгоя

Цепкало: Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Речь, разумеется, шла о страданиях простых людей из-за потенциальных финансовых и логистических проблем, которые могут возникнуть вследствие введения Евросоюзом и Соединенными Штатами санкций против президента Лукашенко и его ближайшего окружения.

Латушко отметил, что опорой белорусского политического режима являются силовики и сравнил республику с армией, в которой действует принцип коллективной ответственности: "За провинность одного на плацу отжимается вся рота". Он отметил, что таким образом формируется армейская дисциплина.

Оппозиционер заявил, что введенные санкции будут работать по аналогичному принципу, то есть объектом ненависти белорусов станет президент Лукашенко – "тот, из-за чьей провинности все вынуждены отжиматься" – вместо "несправедливого командира", видимо, в лице ЕС и США.

"Сегодня диктатор [Лукашенко] и есть тот человек, из-за которого все белорусы и, в том числе, его приближенные будут вынуждены отжиматься под санкциями ЕС и США", – подчеркнул Латушко.

Он также отметил, что граждане будут "отжиматься" до тех пор, пока белорусский президент не выполнит три простых условия для отмены санкций: "отпустить всех политических заключенных, начать расследования и уйти".

Оппозиционер подчеркнул, что западные страны ведут себя справедливо, когда общаются с "диктатором" Лукашенко на языке санкций. Однако, по его мнению, между санкциями и армейской коллективной ответственностью есть большая разница: "В отжиманиях под санкциями объективно виноват один человек". Латушко заявил, что санкции будут отменены, как только президент Лукашенко отставит свой пост. "Мы можем либо ускорить этот процесс, либо отжиматься вместе с диктатором", – заключил политик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: president.gov.by
Автор: 29 июня 2021, 08:52 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость788271
Пожаловаться Ответить
боря,ты же приличный мальчик из приличной еврейской семьи,оно тебе надо, описывать каждый выsер этого спившегося мизантропа.
Гость788240
Пожаловаться Ответить
Подлец и чмо лукашенко не уходит. Ау, самообосранец, уходи. Исчезни, чмо. Народ сказал тебе НЕТ. Прочисти уши, самообгаженный. И беги/, беги быстро, пока не прихлопнули. Если успеешь.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не оставляй нас": поклонники молятся за находящуюся при смерти певицу МакSим

Россияне желают звезде скорейшего выздоровления
Шоу-бизнес

"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

Актриса фантастически похудела
Шоу-бизнес

"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Россияне восхитились счастливой парой
Шоу-бизнес

"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место

Артистку явно переоценили

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+