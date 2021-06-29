Оппозиционер Латушко: белорусы будут "отжиматься" под санкциями из-за Лукашенко

Павел Латушко выпустил обращение к белорусам с красноречивым вопросом: Готовы "отжиматься" за Лукашенко?

Бывший белорусский посол Павел Латушко, в 2020 перешедший в лагерь оппозиции и за критику действующего режима лишенный дипломатического ранга, выпустил на своем ютуб-канале очередное обращение к согражданам. Оппозиционер сравнил политический режим Белоруссии с армией и поинтересовался, готовы ли его земляки "отжиматься" за президента Александра Лукашенко.

Речь, разумеется, шла о страданиях простых людей из-за потенциальных финансовых и логистических проблем, которые могут возникнуть вследствие введения Евросоюзом и Соединенными Штатами санкций против президента Лукашенко и его ближайшего окружения.

Латушко отметил, что опорой белорусского политического режима являются силовики и сравнил республику с армией, в которой действует принцип коллективной ответственности: "За провинность одного на плацу отжимается вся рота". Он отметил, что таким образом формируется армейская дисциплина.

Оппозиционер заявил, что введенные санкции будут работать по аналогичному принципу, то есть объектом ненависти белорусов станет президент Лукашенко – "тот, из-за чьей провинности все вынуждены отжиматься" – вместо "несправедливого командира", видимо, в лице ЕС и США.

"Сегодня диктатор [Лукашенко] и есть тот человек, из-за которого все белорусы и, в том числе, его приближенные будут вынуждены отжиматься под санкциями ЕС и США", – подчеркнул Латушко.

Он также отметил, что граждане будут "отжиматься" до тех пор, пока белорусский президент не выполнит три простых условия для отмены санкций: "отпустить всех политических заключенных, начать расследования и уйти".

Оппозиционер подчеркнул, что западные страны ведут себя справедливо, когда общаются с "диктатором" Лукашенко на языке санкций. Однако, по его мнению, между санкциями и армейской коллективной ответственностью есть большая разница: "В отжиманиях под санкциями объективно виноват один человек". Латушко заявил, что санкции будут отменены, как только президент Лукашенко отставит свой пост. "Мы можем либо ускорить этот процесс, либо отжиматься вместе с диктатором", – заключил политик.