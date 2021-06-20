"Эффект будет": Тимошенко предрек интерес к инструкторам из РФ после фильма "Турист"

Боевик «Турист» стал одной из самых обсуждаемых новинок российского кинематографа. Но помимо знакомства отечественного зрителя с проблемами ЦАР, в фильме заключен и направленный на другие страны посыл. Однако, как отметил Михаил Тимошенко, не всем государствам картина может понравиться.
«Тут важно, как к нам относятся зарубежные страны. Если его показывать, например, на территории британского содружества, то там можно ожидать негативного отношения. Они на такие вещи очень болезненно реагируют.
Другой вариант — это страна, которая находилась под чьим-то владычеством. Если она заинтересована в том, чтобы у нее были более-менее нормальные вооруженные силы, то эффект будет. Дальше уже можно обсуждать вопрос: цены и параметры обучения. Позже могут и поставки вооружения начаться. Это все взаимосвязанные вещи», — объяснил эксперт.
Следует отметить, что в основе сценария «Туриста» лежат реальные события, происходившие в ЦАР в декабре прошлого года. Тогда армия республики пресекла попытку государственного переворота и за считанные месяцы разгромила активизировавшиеся в стране бандформирования.
Неоценимый вклад в восстановлении ЦАР сыграли российские инструкторы, которые занимались обучением местных военнослужащих. Правда, ради динамичности сюжета в фильме специалисты из РФ сами вынуждены принять участие в боевых действиях. Но об этом художественном преувеличении авторы картины предупреждают сразу в стартовых титрах. В иностранных же СМИ для скандальности их связали с «ЧВК Вагнера».
«Турист» в доступной форме показывает, что благодаря помощи Москвы Банги удалось справиться с кризисной ситуацией, и на этот посыл неизбежно обратят внимание государства, которые находятся в схожем положении.
Михаил Тимошенко уверен, что не менее важно рассказывать о работе отечественных специалистов за рубежом нашим гражданам.
«Для российских зрителей это также может быть интересным, поскольку в глухое советское время мы никогда не пропагандировали наше участие в оказании такой консультативной, инструкторской помощи разнообразным государствам. К примеру, мы вместе с кубинцами работали в Анголе. Об этом многие знают? Нет. Вообще только сейчас в открытой печати всплывает перечень государств, где были наши инструкторы», — напомнил эксперт.
Он подчеркнул, что знакомить россиян с работой отечественных специалистов за рубежом необходимо. Однако нельзя допускать халатного подхода к такой важной задаче.
«Все зависит от уровня фильма. Если это «развлекуха» типа условного «Робинзона Крузо», то вряд ли стоит. А если всерьез, то надо ответственно снимать. Нужны грамотные сценаристы, прочная литературная основа. Тогда это имеет смысл», — заключил Тимошенко
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