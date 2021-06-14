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Общество
"Турист" стал самым скачиваемым российским фильмом в мае

"Турист" стал самым скачиваемым российским фильмом в мае

На днях компания Group-IB составила список самых популярных в мае этого года фильмов в рунете, скачанных на пиратских сервисах. Российский фильм в рейтинге всего один, зато сразу на четвертом месте.
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Боевик Андрея Батова «Турист» вышел в мае этого года. Отзывы подавляющего большинства посмотревших вышли очень теплыми: «Я из вояк, фильм правильный, без рисовок и фальши»; «Снят без выспренного шика в реалистичной манере, морально-этические знаки четко расставлены, копошения в душах нет, а души у героев есть», «Неожиданно — очень даже хорошее кино. Хорошее как нормальный мужской боевик».

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Фильм всего один раз прошел на ТВ, а оттуда перекочевал на YouTube, где быстро собрал множество просмотров и отличные отзывы. А четвертое место в списке самых скачиваемых фильмов в мае — говорит само за себя.

Главный эпитет, напрашивающийся применительно к «Туристу» — «крепкий». Сюжет основан на недавних реальных событиях. В Центральноафриканской республике пестрое объединение боевиков планирует государственный переворот. Но на дороге у террористов оказывается местная армия, которую тренируют российские инструкторы.

Попытка переворота в республике действительно была, российские инструкторы в стране действительно находятся – по договору с местным правительством. И в том, что правительственная армия сумела отбиться, немалая заслуга наших специалистов. Так что сюжет фильма не выдуман съемочной группой из головы — это реальный повод для гордости за страну. С чем, кстати, полностью согласны сами африканцы – премьера прошла в Банги, столице ЦАР, и люди, собравшиеся на стадионе, где демонстрировали «Туриста», кричали и аплодировали от восторга, когда на экране показывали сцены поражений террористов. Для россиян это все-таки история событий в очень далекой стране, а для самих африканцев это недавние события, когда ставкой была их собственная жизнь.

«Турист» снят, по слухам, усилиями бизнесмена Евгения Пригожина. Он же, опять-таки по слухам, принимал участие в съемках двух частей «Шугалея» — триллера о россиянах, попавших в заложники в северной Африке, а также этот предприниматель финансировал съемки «Ржева» — военной драмы о битве 1942 года.

Отсутствие приевшихся лиц популярных артистов в кадре только придает убедительности — люди на экране похожи на реальных инструкторов в далекой стране, а не на столичных хипстеров, зачем-то надевших камуфляж. Да и сами образы хороши, хотя и архетипичны — вот новичок в опасном месте, вот помятый и побитый жизнью товарищ, а вот «отец-командир». Герои ведут себя как нормальные люди в опасной ситуации, их руководители — не самодуры и не алкоголики, а антагонисты, опять-таки, не вызывают ощущения карикатурных злодеев, но и на сочувствие не напрашиваются – эта свирепая орда и в жизни такая же жестокая.

Фразочки из «Туриста» уже растащили на цитаты. «Ты почему Турист? — Летаю в ад. Но мне здесь нравится», «Пиццу заказывали?», «Если ты не полетишь за ним, то хоронить будем двоих. — Убедительно, полетели» и коронное: «Американцы за демократию, а мы за справедливость» — благополучно пошло в народ. Очень редко про какой фильм можно сказать, что его раздергали на крылатые фразы.

В итоге вышел очень по-человечески приятный фильм для народа, отлично воспринятый этим самым народом, и надеемся такой продукции наш кинематограф будет создавать только больше.

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Автор: 14 июня 2021, 17:15

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