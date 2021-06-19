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"Пластика и аутентичность": киновед Безрук о тонкостях производства фильма "Турист"

"Пластика и аутентичность": киновед Безрук о тонкостях производства фильма "Турист"

Кинокритик, продюсер, режиссер, член союза кинематографистов России Мария Безрук рассказала о причинах привлечения большого количества центральноафриканских актеров к съемкам художественного фильма "Турист" о работе российских инструкторов в ЦАР.
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По ее мнению, такой подход к съемкам обусловлен, в первую очередь, желанием снизить расходы.

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"Такая практика достаточно широко распространена. И не только в Африке. Любые экспедиционные съемки сопряжены с большими деньгами. Помощник режиссера по актерам, или, как сейчас модно говорить, кастинг-директор, в массовку и на эпизодические роли старается приглашать местных артистов. Это делается для экономии бюджета", — рассказала она.

При этом эксперт отметила, что не менее важным является создание достоверной картинки, не вызывающей вопросов у зрителя:

"Также есть желание, чтобы люди, особенно в массовке, выглядели аутентично. И оттенок кожи, и пластика. Для того чтобы показать атмосферу места желательно привлекать людей, которые там выросли, живут и ориентируются".

В создании картины, помимо отечественных актеров, приняли участие около 700 местных жителей, среди которых нашлись и профессиональные артисты, исполнившие крупные, значимые для повествования роли.

Судя по комментариям к фильму, справиться со второй задачей создателям "Туриста" удалось на сто процентов. Зрители отмечают, что картина передает дух Африки, а экзотичные пейзажи ЦАР вызывают желание немедленно собрать чемоданы и лично отправиться на Черный континент за яркими впечатлениями.

При этом "Турист" отличается достаточно скромным бюджетом, чему способствовало не только привлечение африканских актеров, но и отказ от проката в кинотеатрах.

Вместо этого, после премьеры в эфире телеканала НТВ, фильм появился на крупнейших интернет-площадках, где его увидели миллионы зрителей.

"Сегодня выпускать кино в прокате дешевле, чем раньше, потому что мы не печатаем его на пленке. Но если вы не прорекламируете фильм, массово на него никто не придет. Нужно достаточно много денег вложить в рекламную кампанию", — объяснила Мария Безрук.

Также, по ее словам, современный зритель рассредоточился на группы по интересам, поэтому не всегда понятно, где конкретно сообщать гражданам о выходе новой киноленты.

"Поэтому продюсеры небольших картин, которые не имеют возможности закупать рекламу, предпочитают громкий старт в интернете. Для многих фильмов — это хороший выход", — подытожила эксперт.

Следует отметить, что в основе фильма лежат события, которые происходили в ЦАР каких-то полгода назад. Обученные инструкторами из РФ военнослужащие национальной армии ЦАР сорвали попытку государственного переворота и разгромили бандформирования.

Правда, российские специалисты, находящиеся в республике по приглашению официальных властей и с ведома Совбеза ООН, не участвуют в боевых действиях, хотя их часто и связывают в западных СМИ с "ЧВК Вагнера". Однако для большей динамичности сюжета герои "Туриста" сами берут в руки оружие, чтобы защитить мирных граждан ЦАР и дать отпор боевикам.

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Фото: turistfilm.ru/
Автор: 19 июня 2021, 16:40

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