Депутат Маркелов рассказал о русофобии на Украине: узаконили "антирусскость"

Депутат Михаил Маркелов рассказал, как относятся к русским во всем мире и о русофобии на Украине

Выступая на политическом ток-шоу на телеканале "Россия 1", российский журналист и политик, депутат Государственной Думы Михаил Маркелов рассказал, как украинские власти сделали законной русофобию. Об этом сообщает портал "ПолитНавигатор".

В первую очередь советник руководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента напомнил о договоренностях между НАТО и первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, согласно которым северо-атлантический блок не должен был расширяться на Восток. При этом Маркелов подчеркнул, что в итоге не советского лидера ввели в заблуждение, а сам Горбачев обманул свой народ.

В этих обстоятельствах Россия попала под большую угрозу. Наша страна, по мнению депутата, могла бы сейчас ограничиваться только Московией, а для поездок в другие регионы нынешней РФ пришлось бы оформлять визы. Маркелов заявил, что от этой ситуации Россию спас президент Владимир Путин, когда пришел к власти.

Михаил Маркелов подчеркнул, что за 20 с лишним лет нас всех могли бы просто уничтожить, а оставшихся взять под внешнее управление. Он сравнил эту ситуацию с нынешней Украиной, где, по его мнению, узаконена русофобия.

Депутат заметил, что к русским людям относятся своеобразно – "русский как красное полотнище для быка" – во всем мире, и только Украина узаконила "антирусскость". Маркелов заявил, что Незалежная показала свое "убожество" из-за русофобии.