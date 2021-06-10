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Политика
Полет "Стратофортресса": как сеть военных баз стала козырем геополитики великих держав

Полет "Стратофортресса": как сеть военных баз стала козырем геополитики великих держав

Недавний инцидент на границах России, в ходе которого силы ПВО и российская авиация сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, требует немедленного и адекватного ответа. В то время, как американская авиация и силы Североатлантического альянса ведут откровенно недружественные действия на границах РФ, Москве пора задуматься о широком развитии системы собственных военных объектов за рубежом.
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Гонки над Балтикой

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В минувший понедельник в районе Калининградской области произошел очередной инцидент, связанный с пролетами военной авиации стратегических противников России над границами РФ. Как сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, 31 мая истребитель Су-27П из состава дежурных сил противовоздушной обороны Балтийского флота был поднят в воздух для идентификации и сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США, который совершал полёт недалеко от границы

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель, как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США, и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря», — говорится в опубликованном сообщении.

СПРАВКА: Boeing B-52 Stratofortress – американский стратегический бомбардировщик, на вооружении ВВС США находится с 1955 года. Предназначен для нанесения массированных ударов по различным объектам, а также для подавления средств ПВО, Способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное и термоядерное. Считается, что ключевой целью конструкторов при разработке бомбардировщика в годы холодной войны являлась возможная доставка двух водородных бомб до любой точки СССР.

B-52H – единственная на сегодняшний день модификация легендарного стратегического бомбардировщика, остающаяся на вооружении ВВС США. Самолёт имеет улучшенное по сравнению с другими модификациями B-52 бортовое оборудование и новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), была также установлена новая система управления оборонительным огнём.

Статистика инцидентов

Ситуация, наблюдавшаяся на днях над акваторией Балтийского моря – далеко не первая: только за последний год число инцидентов с самолетами ВВС США и других стран – членов НАТО, которые происходит у российских границ существенно возросло:

  • 26 мая истребитель-перехватчик МиГ-31 морской авиации Северного флота вылетал для идентификации и сопровождения норвежского противолодочного самолёта Р-3С Orion, совершавшего разведывательный полёт над акваторией Баренцева моря;
  • 6 мая МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота сопровождал над Чукотским морем самолёт-шпион RC-135 ВВС США, который совершал разведывательный полёт у границ России;
  • 18 февраля два истребителя Mirage 2000 и самолёт-заправщик C-135FR Воздушно-космических сил Франции сопровождались двумя истребителями Су-27 над акваторией Черного моря;
  • 5 октября 2020 года патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion ВМС Германии и самолёт радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen ВВС Швеции вели разведывательный полет над Балтийским морем;
  • 7 сентября 2020 года самолёт наземной радиолокационной разведки Sentinel R.1 ВВС Великобритании сопровождался истребителем МиГ-29 над акваторией Баренцева моря.

На увеличение интенсивности полётов американских и других самолетов западных держав также обращал внимание министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. В понедельник, на заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства упомянул об увеличении числа инцидентов с участием американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, на западном стратегическом направлении. Так, за последние 7 лет количество полетов стратегической авиации США в этом регионе увеличилось в 14 раз.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — добавил министр обороны.

От Луизианы до Севильи

Тем не менее, в ситуации с пролетом «Стратофортресса» над акваторией Балтийского моря есть еще один немаловажный аспект, на который стоит обратить внимание российскому правительству. Американский самолет смог подобраться так близко к воздушному пространству России не в последнюю очередь благодаря широко развитой системе военных баз США в мире – и в Европе в частности.

Согласно данным Национального центра управления обороной РФ, самолет, появившийся у границ РФ, приписан к 2-му бомбардировочному крылу 8-й воздушной армии ВВС США, которое дислоцировано на аэродроме Барксдейл, штат Луизиана. А двумя неделями ранее, 17 мая, четыре бомбардировщика B-52H из состава 8-й воздушной армии прибыли на базу США на аэродроме Морон – в 82 км от испанской Севильи.

Таким образом, наличие военных баз, пунктов материально-технического обеспечения и аэродромов подскока позволяет США в кратчайшие сроки перебросить к границам РФ (равно как и к границам других государств) любые силы – от разведывательных самолетов до тяжелых стратегических бомбардировщиков, созданных немногим более 50 лет назад. Общее же количество зарубежных баз и военных объектов Штатов в более чем 30 странах мира составляет более тысячи.

Чем ответит Россия?

В этих условиях разумным и адекватным ответом России на недружественные действия со стороны Запада может стать развитие собственной системы военных баз и объектов инфраструктуры за рубежом. Наличие сети оборудованных баз и ПМТО позволяет в кратчайшие сроки перемещать военные силы к любой потенциальной точке конфликта или другой военной угрозы.

На текущий момент, единственными пунктами постоянного военного присутствия России «на дальних рубежах» остаются базы в Сирийской Арабской Республике – авиабаза Хмеймим близ Латакии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Кроме того, базы РФ в Сирии стали первой ласточкой для развития всей системы военной инфраструктуры России за рубежом – аналогичный опыт будет применен в Судане, где с декабря 2020 года ведется создание пункта МТО ВМФ РФ на военно-морской базе в Порт-Судане.

Российские объекты в Сирии на сегодня обладают широким спектром применения и с каждым годом все более совершенствуются в техническом плане. В частности, как сообщили в МО РФ, после недавней модернизации взлетно-посадочной полосы авиабаза Хмеймим способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса. Подтвердили это заявление три дальних сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3, которые впервые осуществили перелет на российскую авиабазу в Сирии. Теперь экипажи дальних бомбардировщиков смогут приобрести практические навыки отработки задач в новых географических районах.

Также модернизация будет в ближайшее время проведена на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Согласно данным источников ТАСС, судоремонтный комплекс пункта МТО в 2022 году получит новые возможности по ремонту кораблей и подводных лодок после того, как туда будет доставлен плавучий док.

Таким образом, несмотря на то, что РФ значительно уступает другим крупным державам и постоянным членам Совета Безопасности ООН – прежде всего США – в количестве военных объектов за рубежом, мы видим, что Минобороны делает все для того, чтобы изменить эту ситуацию. С учетом активных действий авиации и военно-морского флота геополитических противников России, только развитие военной инфраструктуры может стать важным козырем в международных отношениях РФ с Западом.

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Фото: Msgt. Joey Swafford / Us Air / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 11:48

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