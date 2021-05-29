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Политика
Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко

Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко

Запад продолжает усиливать давление на белорусский режим. Недавний инцидент с самолётом Ryanair усугубил ситуацию.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз готов предоставить Белоруссии крупную финансовую помощь в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко будет свергнут. По словам Тихановской, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила представителям оппозиции о плане Еврокомиссии по поддержке белорусской экономики, который предполагает выделение трех миллиардов евро.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

"Железная леди Белоруссии" добавила, что помочь также готовы страны Запада и международные организации. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) готов дать Белоруссии ещё около трех-четырех миллиардов долларов. Помимо него о готовности оказать поддержку сообщили представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Великобритании, Норвегии, Канады и США. При таком сценарии общий объём финансирования может достигнуть 10 миллиардов долларов.

Однако российский политолог Станислав Белковский считает, что даже этих денег будет мало. По мнению эксперта, сумма должна быть гораздо больше, при этом необходимо разработать программу её использования и новую доктрину государства. К примеру, Белковский предложил Белоруссии стать европейским "IT-хабом".

Аналитик добавил, что Украина в своё время такой помощи не дождалась. Политолог полагает, что во многом это связано с поведением местных элит.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 10:23 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость759088
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Иван
Правильно Европа делает, что давит таракана.Это у России можно грабить банки, а она еще 1.5 млрд. долларов дает. Нечего было садить самолет, проучить надо до конца жизни, а то распоясался совсем.
Это Лушашенко давит, анально проткнутых, змагаров!👍👏😁
Гость759010
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Иван
Правильно Европа делает, что давит таракана.Это у России можно грабить банки, а она еще 1.5 млрд. долларов дает. Нечего было садить самолет, проучить надо до конца жизни, а то распоясался совсем.
Не смеши своей прогей🏳️‍🌈ропейской глупостью! 😁🤣
Иван
Пожаловаться Ответить
Правильно Европа делает, что давит таракана.Это у России можно грабить банки, а она еще 1.5 млрд. долларов дает. Нечего было садить самолет, проучить надо до конца жизни, а то распоясался совсем.
1

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