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Политика
В Британии освистали политолога за бред о России: Наши войска занимаются пиаром вместо защиты

В Британии освистали политолога за бред о России: Наши войска занимаются пиаром вместо защиты

Жители Запада, похоже, порядком устали от антироссийской истерии, нагнетаемой местными политиками и СМИ. Они решили высказаться открыто.
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Британский политолог Марк Галеотти заявил, что президент России Владимир Путин занимается "троллингом" Соединённого Королевства, посылая подводные лодки к берегам государства. Об этом он рассказал в интервью одной из местных радиостанций.

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Галеотти утверждал, что таким образом Кремль якобы пытается приучить Великобританию к существованию в условиях постоянной угрозой войны. Однако слушатели тотчас же подняли его высказывание на смех. В комментариях, которые они оставили на официальной странице радио в Twitter, пользователи принялись шутить и пристыдили эксперта за плохое знание фактов, сообщает телеканал "Царьград".

Некоторые британцы обратили внимание на то, что военно-морские силы Великобритании проводят военные учения у границ России в Чёрном море. Но Марк Галеотти не считает эти манёвры "троллингом" или запугиванием, но возмущается российскими субмаринами у британских границ. Другие припомнили, что власти Королевства посылают к российским границам и сухопутные войска, указав на переброску солдат в Эстонию. Один из радиослушателей заявил, что британские ВМС занимаются пиар-акциями вместо защиты государственных границ и ни к чему хорошему для граждан это не приведёт.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в прошлом году у берегов страны была обнаружена одна из российских неатомных подлодок типа "Варшавянка".

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Фото: Fotostand / Dostmann / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 23:58 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость734259
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Мир сошёл с ума. Уровень кухонных разборок. Где прежнее величие, где соблюдение правил дипломатии, , где такт, этика?
1

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