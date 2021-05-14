Стали известны подробности разговора Путина и Пашиняна

Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Речь шла о Нагорном Карабахе. Владимир Путин говорил о необходимости строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.
В сообщении Кремля также отмечается, что Россия настроена на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил признательность Путину, передает RT. Исполняющий обязанности премьер-министра выступил за конструктивный диалог и взаимодействие.
Беседуя с российским лидером, Пашинян дал понять, что придерживается мирного решения проблем. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, армянский политик не просил о помощи, пишет URA.RU.
Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе произошел осенью 2020 года. Спустя несколько месяцев Армения и Азербайджан подписали соглашение о перемирии. Российская сторона выступила посредником.
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