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Политика

"Я не цепляюсь за кресло": премьер-министр Армении Пашинян готов уйти в отставку

Никол Пашинян. Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку. Премьер-министр Армении сделал публикацию в "Фейсбук".
прочитано 2835 раз

В прошлом месяце в Армении начались акции протеста. С тех пор, как было заключено соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, оппозиция требует отставки Никола Пашиняна.

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В пятницу, 25 декабря, премьер-министр сообщил, что готов покинуть пост, но только после соответствующего решения народа. Если граждане, наоборот, выразят доверие, то Пашинян останется лидером в Армении в столь трудные времена. "Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но и не могу иметь халатного отношения к переданной мне народом власти", – отметил политик.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России. Также стороны обменялись пленными. Еревану пришлось передать Баку несколько районов. В настоящий момент на территории, которая вызывает конфликт, находятся российские миротворцы.

Ранее "Дни.ру" писали, что Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать Нагорный Карабах. Этот документ носит рекомендательный характер.

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Автор: 25 декабря 2020, 21:17 Источник: Facebook

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Блчдь Лукашенко вылитый!Все вы не цепляетесь за власть!Вам бы закон международный если цепляется за власть расстрел на месте,все бы легче было!суСука наркоманы власти!
1

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