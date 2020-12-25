"Я не цепляюсь за кресло": премьер-министр Армении Пашинян готов уйти в отставку

В прошлом месяце в Армении начались акции протеста. С тех пор, как было заключено соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, оппозиция требует отставки Никола Пашиняна.
В пятницу, 25 декабря, премьер-министр сообщил, что готов покинуть пост, но только после соответствующего решения народа. Если граждане, наоборот, выразят доверие, то Пашинян останется лидером в Армении в столь трудные времена. "Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но и не могу иметь халатного отношения к переданной мне народом власти", – отметил политик.
Напомним, ранее Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России. Также стороны обменялись пленными. Еревану пришлось передать Баку несколько районов. В настоящий момент на территории, которая вызывает конфликт, находятся российские миротворцы.
Ранее "Дни.ру" писали, что Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать Нагорный Карабах. Этот документ носит рекомендательный характер.
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