Боевые действия в Карабахе не остановились несмотря на соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе несмотря на соглашение, которое он подписал вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Лидеры договорились о полном прекращении огня в зоне конфликта, сообщает RT.
В документе также говорилось о размещении на линии фронта порядка двух тысяч российских миротворцев, которые уже выдвинулись в регион. Стороны также обязались произвести обмен военнопленными, сообщает телеканал "360".
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