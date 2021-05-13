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Политика
Агрессия США мешает возвращению сирийских беженцев – МКШ

Агрессия США мешает возвращению сирийских беженцев – МКШ

Действия США на территории Сирии служат лишь политическим амбициям Вашингтона и создают препятствия для возвращения беженцев. Экономические санкции и политическое давление на Дамаск, а также фактическая оккупация восточной части страны мешают возвращению сирийцев домой, заявили представители Межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
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Дамаск и Москва предпринимают все, чтобы вернуть на родину миллионы сирийских беженцев, которые вынуждены были бежать из страны от террористов «Исламского государства*» (запрещено в РФ) и гражданской войны, поддерживаемой странами Запада. Совместными усилиями удалось принять и разместить более 2,2 млн сирийцев, вынужденно покинувших места проживания.

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Несмотря на заявления американской стороны о приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям, США продлили введенные ранее санкции против Дамаска, подчеркивает МКШ, которые продлевают страдания сирийского народа. Штаты заинтересованы только в получении выгоды от разграбления природных ресурсов, которые по праву принадлежат сирийцам.

На оккупированной Пентагоном на юге и востоке Сирии сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация — наглядным примером может служить лагерь беженцев «Аль-Хол», который находится под контролем проамериканского курдского ополчения. Здесь сохраняется высокий уровень преступности, недостаток продуктов питания и крайне низкий уровень медицинского обеспечения. Проблемы с безопасностью не дают возможность работать гуманитарным организациям, которые способны оказать помощь.

Из-за того, что США пренебрегают на оккупированной территории элементарными бытовыми вопросами, в «Аль-Холе» продолжается радикализация и террористическая пропаганда ИГ. Это не только усугубляет ситуацию в Сирии, и ведет к угрозе для всего ближневосточного региона.

На оккупированной США территории нашли убежище уцелевшие террористы «Исламского государства». Они интегрировались в подконтрольные американцам курдские структуры, избежав ответственности за зверства против местного населения. Несколько лет назад джихадисты развернули в регионе настоящий геноцид — по разным оценкам, от рук боевиков погибло от 50 до 140 тысяч мирных курдов.

Геноцид удалось остановить благодаря действиям российских военных и добровольческих формирований, которые некоторые открытые источники причисляют к «ЧВК Вагнера». Русские добровольцы сыграли ключевую роль в разгроме ИГИЛ*, смогли нанести несколько решающих поражений террористам, освободить древнюю Пальмиру и прорвать блокаду города Дейр-эз-Зор, жителям которого грозило полное истребление.

«ЧВК Вагнера» считается незарегистрированной вооруженной организацией, членами которой становятся патриоты России и бывшие военнослужащие. Начало ей положил российские добровольцы, которые противостояли украинским националистам в Донбассе в 2014 году и смогли не допустить геноцида русского населения в восточной Украине.

Существование «ЧВК Вагнера» называли уникальным геополитическим феноменом, — организация во всех случаях противостоит преступлениям против русскоязычных людей и продвигает идеи добра и справедливости в борьбе с террористами и провокациями, исходящими от стран НАТО. При этом структура организации «вагнеровцев» очень гибкая и в зависимости от поставленных задач и геополитической обстановки, численность организации может насчитывать от 500 до 100 000 человек.

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: wikipedia.org - Y. Boechat (VOA) / Public Domain
Автор: 13 мая 2021, 14:25

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