Агрессия США мешает возвращению сирийских беженцев – МКШ

Действия США на территории Сирии служат лишь политическим амбициям Вашингтона и создают препятствия для возвращения беженцев. Экономические санкции и политическое давление на Дамаск, а также фактическая оккупация восточной части страны мешают возвращению сирийцев домой, заявили представители Межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.



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