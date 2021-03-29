Вертолеты Apache замечены в Сирии во время учений армии США

Военные подразделения американской армии, расположенные на востоке Сирии, провели учения с применением вертолетов AH-64 Apache.



По данным источника ИА "Красная Весна", маневры прошли 27 марта, в них также принимали участие отряды курдских Сирийских демократических сил (СДС).

«Спецназ США вместе с отрядами курдского объединения Сирийских демократических сил провел военные учения в районе лагеря для беженцев Аль-Хол на востоке провинции Хасака», – сообщил источник.

Как сообщил российский военный корреспондент в Сирии Олег Блохин, в ходе учений отрабатывалась совместная работа авианаводчиков американской армии и СДС.

Журналисты также напомнили, что военный контингент армии США совместно с курдскими отрядами контролирует восточную часть Сирии, где расположено около 90% нефтяных месторождений, а также около 50% запасов газа Сирии.

Американские военнослужащие с 2014 года незаконно находятся на территории Сирии. Вашингтон направил войска в ближневосточную страну якобы для борьбы с террористами «Исламского государства*» (ИГ* – организация запрещена в РФ). Сейчас представители Пентагона переключились на незаконную торговлю ворованной сирийской нефтью,

поскольку боевики ИГ были разгромлены сирийской армией при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера».

Проведенные учения указывают на то, что военное командование США не собирается выводить свои войска из САР, чтобы не лишаться дохода от незаконной нефтеторговли.