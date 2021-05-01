Экс-депутат Верховной Рады Фарион призвала к героизации украинских нацистов

Кадры с марша показали в эфире львовского телеканала НТА. Посмотрев их, Ирина Фарион заявила, что нацисты из дивизии СС "Галичина" должны быть приравнены к героям. Мол, тот факт, что шествие прошло в Киеве, а не во Львове, свидетельствует о "деколонизации украинского сознания".
Она отметила, что во время Второй мировой войны в дивизию "Галичина" шел весь цвет галицкой молодежи, который был уничтожен "страшным и диким способом". По ее мнению, народ должен гордиться дивизионщиками, как Украинской повстанческой армией.
"Если им не удалось выстоять под Бродами, то абсолютное большинство дивизионщиков перешло в Украинскую повстанческую армию*", – сказала Фарион.
Напомним, добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" существовала с 1943 по 1945 годы. Она являлась тактическим соединением войск СС нацистской Германии из выходцев с Западной Украины.
Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков осудил марш неонацистов в центре Киева. Он считает, что пропаганда нацизма не добавляет Украине имиджа. По мнению председателя парламента, власти должны ответить участникам шествия в рамках закона.
* Организация запрещена на территории РФ
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Вы слишком высокого мнения о себе
Ваше заветное желание.
Хорошо сидим