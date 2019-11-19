"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни

Вся история Украины как независимого государства, начавшаяся в 1991 году, доказала, что страна не в состоянии обеспечить для себя не только поступательного развития, но и мало-мальской стабильности. К сегодняшнему дню она подошла к отметке, за которой ей предстоит выбирать свою судьбу из всего двух вариантов, причем каждый из них сопряжен с различными сложностями и противоречиями.
"У нынешней Украины два варианта дальнейшего развития событий", – на своей странице в "Телеграм" констатировала Анна Шафран. "Либо к власти придут настоящие экстремисты, которые в прямом смысле слова будут вешать олигархов и коррупционеров – тех, которые не успеют сбежать, причем многие побегут в Россию", – обозначила она первый вариант.
"Либо граждане Украины, наконец, осознают, что без России им выжить невозможно, и проголосуют за политическую силу, которая предложит максимальную интеграцию с Россией", – обрисовала ведущая второй путь. Этот выбор, по ее словам, может вызвать волнения и даже признаки сепаратизма в отдельных регионах страны, например, в Галичине.
"Но выбор простой: либо массовые казни, либо воссоединение с Россией. Третьего пути не прослеживается", – заключила Анна Шафран. Отметим, ранее многие эксперты отмечали, что за время своего независимого существования, начавшегося с распада СССР, Украина с позиций самой перспективной республики СНГ скатилась до балансирующего на грани выживания государства.
Популярные темы форума
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Лиона навсегда!!!
Предложили сняться в порно
Волосы на Влагалище.
Аида, отзовитесь пожалуйста!
как быстро покинуть этот мир
Не делает куни