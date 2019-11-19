"Выбор простой": Украине предсказали массовые казни

Известная ведущая, историк и писатель Анна Шафран на своей странице в "Телеграм" дала предсказание о будущем Украины. Она подчеркнула, что у страны есть всего два пути для движения.

Вся история Украины как независимого государства, начавшаяся в 1991 году, доказала, что страна не в состоянии обеспечить для себя не только поступательного развития, но и мало-мальской стабильности. К сегодняшнему дню она подошла к отметке, за которой ей предстоит выбирать свою судьбу из всего двух вариантов, причем каждый из них сопряжен с различными сложностями и противоречиями.

"У нынешней Украины два варианта дальнейшего развития событий", – на своей странице в "Телеграм" констатировала Анна Шафран. "Либо к власти придут настоящие экстремисты, которые в прямом смысле слова будут вешать олигархов и коррупционеров – тех, которые не успеют сбежать, причем многие побегут в Россию", – обозначила она первый вариант.

"Либо граждане Украины, наконец, осознают, что без России им выжить невозможно, и проголосуют за политическую силу, которая предложит максимальную интеграцию с Россией", – обрисовала ведущая второй путь. Этот выбор, по ее словам, может вызвать волнения и даже признаки сепаратизма в отдельных регионах страны, например, в Галичине.

"Но выбор простой: либо массовые казни, либо воссоединение с Россией. Третьего пути не прослеживается", – заключила Анна Шафран. Отметим, ранее многие эксперты отмечали, что за время своего независимого существования, начавшегося с распада СССР, Украина с позиций самой перспективной республики СНГ скатилась до балансирующего на грани выживания государства.