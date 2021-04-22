Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Лидеры России и Белоруссии готовятся к серьезному мероприятию. В прессе появилась информация о том, что Александр Лукашенко направился в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Мнение политологов касательно предстоящей встречи разделились, Кто-то считает, что основным лейтмотивом беседы будет тема союзного государства, другие же придерживаются противоположной точки зрения. Предполагается, что будут затронуты вопросы, связанные с пандемией коронавируса, сообщает RT.