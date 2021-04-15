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Политика
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе

Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе

Политический обозреватель Артем Шрайбман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался загнан в угол.
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По словам эксперта, власть в республике чувствует, что "находится на последнем рубиконе". На это указывает недавнее заявление Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Политик заверил своих сторонников, что никуда не уйдет, пока им не будут предоставлены гарантии безопасности.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Шрайбман уверен: это не просто страшилка для подчиненных. По его словам, президент верит, что оппозиция расправится с ним и его сторонниками, когда они дадут слабину. Глава республики понимает, что это последний бой, и поэтому сопротивляется изо всех сил, передает Gazeta.by.

Также политический обозреватель рассказал, почему протестные акции провалились в августе прошлого года. Все дело в том, что режим Лукашенко и его противники говорят на разных языках. Если власти республики используют язык насилия, то оппозиция, наоборот, – язык ненасилия.

Обстановка в Белоруссии накалилась после выборов президента. Противники обвинили Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования. На улицы Минска и других городов вышли сотни человек. Они потребовали немедленной отставки главы страны и освобождения политзаключенных.

Александр Лукашенко заявил, что прошедшие выборы были честными и справедливыми. Вместе с этим политик допустил, что губернаторы могли добавить ему один или два процента голосов. "Но слушайте, ну, нельзя нарисовать 80%", – сказал он.

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Фото: president.gov.by
Автор: 15 апреля 2021, 17:34 Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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