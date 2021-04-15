Медики бегут из "Альянса врачей" из-за политики Васильевой

Медики стали уходить из профсоюза, поскольку Васильева стала ставить личные интересы выше организации, заявила Тарабрина. «Альянс врачей» бросил все свои силы на участие в политических играх Алексея Навального. Это полностью противоречит целям и задачам профсоюза медицинских работников», – сказала медик.
"Голос медицины" займется исключительно проблемами здравоохранения, политики в деятельности новой организации не будет, подчеркнула врач. По словам Тарабриной, она хочет наладить конструктивный диалог медиков и власти на всех уровнях. Такой путь общественник считает наиболее правильным.
Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что "Альянс врачей" себя не оправдал. По его мнению, со временем этот проект будет свернут.
Министерство юстиции России в марте 2021 года включило "Альянс врачей" в список некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.
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