Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах выступил в украинских средствах массовой информации.



Аудитория украинских СМИ с некоторым воодушевлением встретила выступление Гарри Табаха, поскольку увидела в его совах некий рецепт по возвращению Крыма и Донбасса. Впрочем, если разобраться более тщательно, то ничего обнадеживающего он не сказал.

Так, по поводу территориальной принадлежности Крыма офицер НАТО посоветовал подождать "удобного момента", под которым он понимает крайне маловероятную ситуацию, при которой Россия развалится. "Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", – дает прогноз Гарри Табах.

Говорит он и о возможности присоединения Донбасса военным путем. По словам офицера, у украинской армии есть на это и силы, и возможности, однако им мешает сложная позиция России. Он напомнил, что даже страны Запада вынуждены с ней считаться и учитывать ее мнение.

Западных политиков можно понять, считает Гарри Табах. "Они должны принимать Россию в расчет. Россия – ядерная держава, экономически она намного больше, чем Украина", – напомнил он.