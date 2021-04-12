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Политика
Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма

Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах выступил в украинских средствах массовой информации.
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Аудитория украинских СМИ с некоторым воодушевлением встретила выступление Гарри Табаха, поскольку увидела в его совах некий рецепт по возвращению Крыма и Донбасса. Впрочем, если разобраться более тщательно, то ничего обнадеживающего он не сказал.

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Так, по поводу территориальной принадлежности Крыма офицер НАТО посоветовал подождать "удобного момента", под которым он понимает крайне маловероятную ситуацию, при которой Россия развалится. "Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", – дает прогноз Гарри Табах.

Говорит он и о возможности присоединения Донбасса военным путем. По словам офицера, у украинской армии есть на это и силы, и возможности, однако им мешает сложная позиция России. Он напомнил, что даже страны Запада вынуждены с ней считаться и учитывать ее мнение.

Западных политиков можно понять, считает Гарри Табах. "Они должны принимать Россию в расчет. Россия – ядерная держава, экономически она намного больше, чем Украина", – напомнил он.

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 08:41 Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
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