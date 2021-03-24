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Политика
Запад пытается разделить Сирию по аналогии с Югославией

Запад пытается разделить Сирию по аналогии с Югославией

США и союзники используют силовые методы для распространения "демократии" и своего влияния в мире. Это иллюстрируют события в Югославии 22 года назад и в современной Сирии, уверен аналитик Алексей Филиппов.
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24 марта 1999 года, впервые со времен Второй мировой войны европейская страна подверглась внешней агрессии. НАТО начала бомбардировку Югославии без санкции ООН.

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Альянс требовал от Белграда вывода югославских войск из Косово и Метохии, где ранее обострился конфликт между сербским и албанским населением на фоне затяжного финансового кризиса. Косовские албанцы требовали расширения автономии и создали «Освободительную армию Косова» (ОАК), которая начала свою вооруженную борьбу за независимость.

Для пресечения атак Белград отправил в автономные республики полицейские и военные части, начались боевые действия.

Страны НАТО оказывали давление на Белград и требовали гарантировать Косово широкую автономию. Страны альянса таким образом намеревались усилить свои позиции в регионе. Югославия восприняла это как покушение на ее суверенитет и отказалась подписывать документ.

24 марта страны НАТО начали бомбардировку Югославии, в которых были задействованы более тысячи самолетов. В первый день удары продолжались до 4 часов утра 25 марта. Согласно отчетам альянса, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов за 78 дней операции в Югославии.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов заметил, что эта страница является трагической не только для всего мира, но и для России.

«Это трагическая страница истории для всего мира и для России в том числе, поскольку братский сербский народ попал под бомбардировки НАТО. Вот как выглядит демократия, которую американцы пытаются насаждать и по сей день», — заметил специалист.

Филиппов сравнил события 1999 года с ситуацией в современной Сирии.

«Можно сравнить Югославию 1999 года с современной Сирией. И тогда, и сейчас в этих странах были российские специалисты, которые пытались установить мир на этих территориях. 22 года назад это были российские миротворцы, сейчас это бойцы «ЧВК Вагнера», которые разгромили террористов в Сирии», — полагает аналитик.

По аналогии с Югославией, Штаты и их союзники из международной коалиции сейчас пытаются разделить Сирию. Заевфратье находится под курдами, жаждущими автономии, север страны де-факто контролирует Турция, уверен Филиппов.

«Каждый из интересантов хочет забрать себе кусочек Сирии. Примерно также и Югославия разделилась на отдельные государства. Мне кажется, если бы у югославов в 1999 году была бы своя сила, которую боялись бы США, своя «ЧВК Вагнера», никаких бы ударов не было. НАТОвцы точно бы не пошли на авиаудары по Балканам, потому что знали, что к ответу от подобных сил они не готовы», — заключил эксперт.

За 78 дней бомбардировок жертвами агрессии НАТО стали свыше 1700 мирных жителей, в том числе около 400 детей. Общий ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

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Фото: commons.wikimedia.org/DoD photo by Spc. Tracy Trotter, U.S. Army
Автор: 24 марта 2021, 18:55

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