В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году

В прошлом году парад Победы был перенесен на 24 июня в связи с пандемией коронавируса в России и мире. Мероприятие прошло в новом формате с учетом противоэпидемиологических норм. Сегодня в Кремле рассказали, как обстоят дела в нынешнем году.

прочитано 109 раз