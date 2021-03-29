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Политика
В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году

В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году

В прошлом году парад Победы был перенесен на 24 июня в связи с пандемией коронавируса в России и мире. Мероприятие прошло в новом формате с учетом противоэпидемиологических норм. Сегодня в Кремле рассказали, как обстоят дела в нынешнем году.
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Вот уже год мир живет в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. Многие страны столкнулись с жесткими ограничениями. В России тоже продолжает действовать режим повышенной противоэпидемиологической готовности. Хотя дела обстоят уже гораздо лучше, чем во многих странах мира.

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Президент России Владимир Путин позитивно оценил темпы вакцинации от ковида и даже предположил, что если дело так пойдет и дальше, то летом можно будет говорить о снятии каких-либо ограничений. Россия постепенно возвращается к привычному укладу жизни. Впереди большой праздник – День Победы, который ежегодно проводится в стране с большим размахом.

9 мая прошлого года граждане увидели только воздушную часть парада Победы. Сухопутная часть прошла 24 июня. Акция "Бессмертный полк" 9 мая состоялась в онлайн-формате. В этом году все будет иначе.

В понедельник 29 марта пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению парада Победы в Москве в этом году. Песков заявил, что торжество 9 мая "однозначно будет". В том числе уже сейчас активно идет подготовка к проведению памятной акции "Бессмертный полк". Однако зарубежных гостей пока не приглашали.

Напомним, 25 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парады Победы пройдут в 28 российских городах.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 15:11 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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