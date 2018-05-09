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Май 9, 2018
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Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

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Утром 9 мая в Москве прошел Парад Победы, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади показали новейшее российское вооружение.

Внимание западных журналистов и пользователей сети привлекли девушки-курсантки Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного и другие представительницы прекрасного пола, которые принимали участие в параде. Dni.Ru собрали лучшие фотографии.

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