"Возможности государства не безграничны": названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии

По сей день в Белоруссии продолжаются жесткие репрессии в отношении граждан, которые выступают против действующего режима. Согласно последним данным правозащитного центра "Весна", более 250 человек являются политзаключенными.

Широкий общественный резонанс вызвал приговор, который вынесли журналисткам "Белстата" Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой. За стрим с "Площади перемен" их отправили в колонию на два с половиной года. Недавно разработанный законопроект по противодействию экстремизму лишь усилил негативные настроение в обществе.

По мнению директора института "Палітычная сфера" Андрея Казакевича, смысл всех политических дел, которые сейчас рассматриваются в судах, заключается в том, чтобы подавить протесты и оказать сильное психологическое давление на народ. Эксперт отметил, что в Белоруссии уже сейчас, без нового законопроекта, могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.

При этом у представителей власти, вероятно, уже не осталось ресурсов, чтобы наказывать всех протестующих. В беседе с журналистами Казакевич отметил:

"Возможности государства не безграничны".

Освобождение политзаключенных возможно лишь в двух случаях, считает эксперт. Во-первых, вероятно, что власти хоть и вынуждено, но все-таки начнут диалог с оппозицией, чтобы вывести страну из кризиса. Во-вторых, однажды Белоруссия может захотеть нормализовать отношения с Западом, и для этого она освободит политзаключенных, предположил Казакевич.