"Возможности государства не безграничны": названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии

Широкий общественный резонанс вызвал приговор, который вынесли журналисткам "Белстата" Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой. За стрим с "Площади перемен" их отправили в колонию на два с половиной года. Недавно разработанный законопроект по противодействию экстремизму лишь усилил негативные настроение в обществе.
По мнению директора института "Палітычная сфера" Андрея Казакевича, смысл всех политических дел, которые сейчас рассматриваются в судах, заключается в том, чтобы подавить протесты и оказать сильное психологическое давление на народ. Эксперт отметил, что в Белоруссии уже сейчас, без нового законопроекта, могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.
При этом у представителей власти, вероятно, уже не осталось ресурсов, чтобы наказывать всех протестующих. В беседе с журналистами Казакевич отметил:
"Возможности государства не безграничны".
Освобождение политзаключенных возможно лишь в двух случаях, считает эксперт. Во-первых, вероятно, что власти хоть и вынуждено, но все-таки начнут диалог с оппозицией, чтобы вывести страну из кризиса. Во-вторых, однажды Белоруссия может захотеть нормализовать отношения с Западом, и для этого она освободит политзаключенных, предположил Казакевич.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
У Мишель заболела ЖООПА.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
Нато подохла от своей воони.
У дочери началось
Мишель забеременела от бомжа в 68 лет.