Лавров высказался о "настоящем унижении" ЕС: Брюссель показал свою беспомощность

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на пресс-конференции. Глава ведомства рассказал, когда Евросоюз пережил "настоящее унижение".

В начале февраля председатель Европейского парламента Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи с Сергеем Лавровым испанский политик сообщил, что у России и ЕС сложные отношения, но несмотря на это диалог должен продолжаться.

Поездку председателя осудили депутаты Европарламента. По их мнению, визит в Россию следует расценивать как проявление слабости европейской дипломатии. Некоторые из них даже заявили, что поездка "обернулась унижением для Брюсселя", передает РИА Новости.

Глава российского МИД отреагировал на критику депутатов. Лавров отметил, что "настоящим унижением" стала беспомощность Евросоюза во время политического кризиса на Украине в 2014 году. Западные лидеры подписали соглашение об урегулировании конфликта, но документ так никто и не принял всерьез.

Ранее Лавров сообщил о готовности России разорвать отношения с ЕС, если со стороны объединения будут санкции, угрожающие экономике. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил слова главы ведомства: Москва не заинтересована в конфликте с Европейским союзом.

Также министр оценил перспективы отношений России и США при Джо Байдене. Лавров рассказал, что у стран есть разногласия по большинству вопросов, однако диалог будет продолжаться. Глава ведомства выразил надежду, что новые члены американской администрации смогут исправить ошибки предшественников.