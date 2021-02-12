Лавров рассказал о перспективах отношений России и США при Байдене: Много проблем

В начале февраля российский министр встретился американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Они оба согласились, что у России и США "много проблем". Сергей Лавров в целом описал состоявшийся разговор как "нормальный".
Глава ведомства отметил, что по большинству вопросов Москва и Вашингтон будут разногласия. Однако диалог должен продолжаться. Страны должны решить проблемы стратегической стабильности и попытаться исправить ошибки, которые совершила предыдущая американская администрация.
"Достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3)", – подчеркнул Лавров.
Ранее журналист Владимир Познер поделился мыслями о том, как будут развиваться отношения России и США. Телеведущий заявил, что Джо Байден считает Москву опасным противником. Американский политик в прошлом уже показал себя сторонником "неприятных законных актов в отношении России".
Напомним, инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. Примечательно, что церемонию пропустил его предшественник Дональд Трамп. Экс-президент США отказался признать свое поражение на выборах и обвинил противника в многочисленных махинациях с голосами.
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