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Политика
Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает наемников в Триполи под предлогом гуманитарных перевозок

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает наемников в Триполи под предлогом гуманитарных перевозок

Глава ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра занимается переброской наемников в Триполи. В этом ему активно способствуют турецкие спецслужбы, которые размещают радикалов на подконтрольной Анкаре базе Аль-Ватыя.
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Об этом свидетельствуют данные о полетах белорусской авиакомпании Rada Airlines, которую с 2018 года связывают с Каррой, сообщил аналитический telegram-канал "Рыбарь".

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"Если проанализировать сегодняшние сообщения, то рейс Rada Airlines сперва забрал что-то в афганском Кабуле, сел в Туркмении, разгрузился, сделал рейс в Китай, а потом отправился в ливийский Триполи", — пишет источник.

Он напомнил, что в 2016 году аналитический портал Africa Intelligence указывал на связи между Rada Airlines и властями ливийского Триполи. Самолет этой авиакомпании стал самым крупным по дальности полета и грузоподъемности иностранным бортом, который совершил полет после возобновления авиасообщения между Ливией и Европой.

"Тогда, правда, белорусских авиаперевозчиков обвиняли в поставках оружия Халифе Хафтару и группировкам из Зинтана. Поскольку ливийским перевозчикам полёты в Европу тогда были заказаны, была создана специализированная белорусская компания. Загружались борты старым оружием и боеприпасами со складов "БелТехЭкспорта" и промежуточной точки в Бельгии (куда, кстати, и направился борт от 3 декабря 2021 года)", — пояснили аналитики канала.

Израильский портал Haaretz в 2018 году сообщил о причастности самолета Ил-62 EW-450TR авиакомпании Rada Airlines к поставкам оружия из стран Восточной Европы в зоны конфликтов.

За последний месяц борт белорусской авиакомпании летал в Египет, Сирию и Эмираты. Турецкий обозреватель Ёрюк Ышык сообщил, что с началом пандемии перевозчик начал зарабатывать на медикаментах от коронавируса.

Белорусская редакция "Радио Свобода*" предполагает, что Rada Airlines осуществляет свои перевозки под предлогом доставки гуманитарных грузов в Грузию и Афганистан.

"Загружаются самолёты в Бельгии, выдвигаются в Грузию, а оттуда — по маршруту Афганистан — Туркмения — Ливия», — пояснил "Рыбарь".

В Ливии прибывших наемников размещают на базе Аль-Ватыя, которая в настоящее время принадлежит Турции. Анкара содействует переброске и обучению боевиков, несмотря на голословные заявление о поддержке мирного урегулирования в Ливии. Власти Турции через ангажированные СМИ распространяют фейки о присутствии на севере Африки "ЧВК Вагнера". Эти вбросы неоднократно были опровергнуты российскими дипломатами.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Фото: Hamza Turki/Xinhua/Global look press/www.globallookpress
Автор: 12 декабря 2021, 23:20

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