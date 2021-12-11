Названы имена возможных заказчиков провокации против Володина

Руководитель компании "Автогрейд" Сергей Шеметов назвал имена вероятных заказчиков статьи "Гарпун партии", опубликованной в 2007 году в еженедельнике "Саратовский расклад". В ней спикеру Госдумы, а тогда секретарю генсовета "Единой России" Вячеславу Володину, приписывали причастность к ранению жительницы областного центра.





