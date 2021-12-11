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Политика
Названы имена возможных заказчиков провокации против Володина

Названы имена возможных заказчиков провокации против Володина

Руководитель компании "Автогрейд" Сергей Шеметов назвал имена вероятных заказчиков статьи "Гарпун партии", опубликованной в 2007 году в еженедельнике "Саратовский расклад". В ней спикеру Госдумы, а тогда секретарю генсовета "Единой России" Вячеславу Володину, приписывали причастность к ранению жительницы областного центра.

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Статью "Гарпун власти" написал редактор "Саратовского расклада" Владимир Спирягин. В результате процесса было признано, что приведенная в статье информация не соответствует действительности. Журналист принес извинения, но заказчиков материала не назвал.

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Володин остается главным публичным политиком Саратовской области

Спустя годы имена возможных заказчиков назвал бывший бенефициар "Саратовского расклада", руководитель компании "Автогрейд" Сергей Шеметов. Об этом сообщает саратовская "Комсомольская правда".

Шеметов назвал произошедшее почти 15 лет назад заранее спланированной провокацией.

"Вся эта история – абсолютная выдумка и ложь", – признался он.

Бизнесмен рассказал, что Спирягин поставил его в известность о намерениях написать статью "Гарпун власти". При этом журналист сообщил, что доказательств и подтверждений ситуации у него нет. Шеметов посоветовал ему не браться за эту статью, но публикация все же состоялась.

"Спустя время я встретился со Спирягиным, мы говорили о данной статье. Он мне дал понять, что заказчиком выступил Василий Максимов, ныне бывший депутат Госдумы", – заявил Шеметов.

По его словам, причиной публикации стала борьба политический партий. Нужно было обрушить рейтинг "Единой России", а проще всего это сделать посредством удара по руководителям и через скандал федерального масштаба, чтобы на руководящие позиции в Саратовской области поставить "нужных людей", объяснил Шеметов.

"Несложно догадаться, что Василий Максимов скорее всего в этой конфигурации исполнял волю своих покровителей, среди которых особо заметен Виктор Жданов – заместитель председателя правительства при Павле Ипатове. Источники сообщают, что многие планы и провокации обсуждались в том числе с участием Павла Гришина, на тот момент Главного федерального инспектора по области, и саратовского олигарха Сергея Курихина", – пишет "Комсомольская правда".

Газета сообщает, что сам Спирягин в 2015 году косвенно, но все же отмечал связь данной истории с этими людьми.

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Автор: 11 декабря 2021, 15:57 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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