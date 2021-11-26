В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе

В пятницу, 26 ноября, начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии, Леонид Касинский рассказал о направленных на эскалацию действиях, которые предпринимают страны Евросоюза (в частности, Польша и Литва), а также Украина.
Говоря о роли Эстонии, генерал-майор сообщил, что военнослужащие этой страны займутся, в том числе, подготовкой рокадных дорог. По словам Касинского, такие мероприятия проводят тогда, когда хотят заранее подготовится к войне – в частности, перебросить войска вдоль границы.
Также помощник министра обороны отметил, что в Литва сосредоточено четыре тысячи военнослужащих, а Украина занимается спецоперацией под кодовым названием "Полесье". Кроме того, спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса, рассказал Касинский.
А еще он добавил, что в 20-35 километрах от госграницы Белоруссии замечены самолеты радиоэлектронной разведки, самолеты разведки наземных целей типа Джистарс американских ВВС, а также разведывательно-ударная беспилотная и стратегическая разведывательная авиации.
В связи с этим Белоруссия будет патрулировать воздушное пространство, используя самолеты СУ-30СМ, заявил Касинский. Он также заверил: в случае необходимости, будут созданы группировки войск на любом направлении. "Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником – Российской Федерацией", – сказал генерал-майор.