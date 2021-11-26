Политолог Болкунец: Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз

По мнению эксперта, Александр Лукашенко хочет заработать на миграционном кризисе.

Накануне из Ирака в Минск должен был прилететь самолет для вывоза мигрантов, однако рейс был отменен якобы из-за нехватки средств. Комментируя ситуацию с отменой, белорусские власти подчеркнули, что они не будут чинить препятствий для возвращения беженцев на родину, но Евросоюз должен принять в этом участие.

Политолог Дмитрий Болкунец оценил такую стратегию Александра Лукашенко как попытку шантажировать Европу – об этом сообщил телеканал "360". Эксперт считает, что белорусский лидер хочет заработать на этой ситуации, поэтому он всеми силами будет вынуждать Евросоюз заплатить за вывоз мигрантов.

В комментарии "Лента.ру" Болкунец предположил, что Евросоюз удовлетворит требование Белоруссии, так как это может стать разумным компромиссом для обеих сторон. Суммы, необходимые для вывоза мигрантов, – это не такие уж большие деньги для Евросоюза, поэтому вполне вероятно, что его представители согласятся.

Ангела Меркель уходит большой политики и рассматривает вывоз мигрантов исключительно как гуманитарную миссию. Что касается Лукашенко, то он, по словам эксперта, воспринимает этот вопрос еще и как попытку признания его президентом в Европе. Впрочем, по мнению политолога, эта попытка уже все равно провалилась.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Александр Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну с помощью беженцев.