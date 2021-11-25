В Госдуме назвали двух главных стратегических союзников России

По мнению депутата Государственной Думы Бориса Чернышова, России необходимо своевременно реагировать на вызовы извне.

"У России есть только два союзника — ее армия и флот", – так сказал, предположительно, Александр III больше 100 лет назад. Это выражение, ставшее крылатым, вспомнил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов во время выступления в парламенте.

Депутат считает, что сейчас главными геостратегическими союзниками РФ являются газ и нефть. По словам парламентария, Москва вводит экономические санкции и работает со своими ресурсами. Мол, поэтому украинцы преклоняют свои головы перед русскими.

Так элдэпээровец прокомментировал слова Юлии Тимошенко о том, что Украина практически стоит на коленях перед Россией. Напомним, член Верховной Рады сделала такое заявление на днях. По ее мнению, в трудное положение Незалежную поставило нынешнее украинское руководство.

Кстати, чуть позже член Совета Федерации Алексей Пушков дополнил заявление украинского депутата. Сенатор назвал власть имущих на Украине безответственными авантюристами, некомпетентными людьми.

Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива вновь высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском и его действиях. Парламентарий считает, что скоро украинцы "разорвут на куски" действующую власть.