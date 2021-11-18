В России предложили наказать Украину за сделанный из памятника Ленину унитаз

В партии КПРФ призвали наказать авторов и исполнителей странной идеи переделать памятник первому председателю Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленину под унитаз.
Напомним, подобный туалет из памятника Ленину появился в одном из заведений общепита в украинском Днепре. Из бронзовой руки монумента сделали писсуар. Фотографии странного "арт-объекта" появились в соцсетях разных аккаунтов. Идея вызвала у людей неоднозначные чувства.
В партии назвали такое поведение детским. По мнению депутатов, Украина проявляет себя как дитя, которое вступило в переходный возраст и бунтует против правил взрослого мира. Поэтому, по мнению депутата КПРФ Михаила Щапова, Украине необходимо "дать ремня" в виде новых санкций.
Парламентарий добавил, что уговаривать и вести с Украиной адекватный диалог после подобных выпадов просто бессмысленно. Людям надо просто дать возможность повзрослеть, а именно помочь сделать это с помощью превентивных мер.Напомним, на Украине в период кризиса 2013—2014 годов начался так называемый "ленинопад". Снос памятников Ленину символизирует разрыв с советским прошлым или отсутствием такового.