"Смешно, абсурдно и унизительно": Тимошенко отвергла идею Зеленского давать деньги за прививку

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала президента Владимира Зеленского за новую идею.



Президент Украины Владимир Зеленский недавно выступил с инициативой выплачивать украинцам по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса, что равно 2750 российских рублей.

Юлия Тимошенко не оценила такое предложение президента. Она заявила, что деньги выделены необдуманно и не понятно, каким образом будут распределены.

При этом Тимошенко сравнила свою тысячу гривен, которую она ввела в 2007 году вкладчикам Сбербанка и тысячу от Зеленского. Напомним, на Украине это называется "Юлина тысяча".

"Тысяча гривен от Зеленского, это смешно, абсурдно и унизительно", – заявила Тимошенко.

Политик также добавила, что девять миллиардов человек уже сделали прививку, а выделять власти намерены всего три миллиарда. Выходит, кто-то окажется обделен. Более того, Тимошенко упрекнула Зеленского за назначение средств, так как не всем это нужно.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на выплаченную за прививку тысячу можно будет сходить в фитнес-клуб или в кино. Также президент Украины уверен, что деньги пригодятся гражданам для путешествий.

Стоит отметить, что Тимошенко поддержали и другие ее коллеги. Так, нардеп Богуцкая уверена, что инициатива президента может еще больше расколоть общество.