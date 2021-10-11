Предупреждение для Нуланд: политолог Погребинский о статье Медведева

Виктория Нуланд ничего не решает в политике, хоть и занимает важную должность в США. Политолог Дмитрий Бабич и вовсе не отказывает себе в выражениях и не стесняется называть ее "ничтожной личностью".
По его мнению, Нуланд действует предсказуемо и плоско. Несмотря на это, ставки на визит в США делаются высокие. Ради такой встречи Америка даже исключила несколько россиян из списка санкций.
Сама Нуланд уверяет, что самое главное для нее во время визита в Москву обсудить стабильность отношений США и России. Однако эксперты уверены в обратном.
"Нуланд – это человек, не способный на компромиссы. Она абсолютно самодовольна, глупа. Знает Россию с чисто негативной стороны", – цитирует Бабича "Царьград".
Киевский политолог Михаил Погребинский считает, что в России для Виктории Нуланд уже сделали предупреждение. Это статья Дмитрия Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".
Эксперт уверен, что Дмитрий Медведев написал материал именно для Виктории Нуланд и всего американского руководства на случай, если Нуланд во время своего визита вздумает склонять Москву на сотрудничество с Киевом и всякого рода уступки.
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