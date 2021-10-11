Зеленский рассказал о планах после ухода с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский задумался о жизни после ухода со своей должности. Он уже присмотрел себе место.

Для дальнейшей спокойной жизни Зеленский вместе с семьей уже подобрал несколько вариантов. Об этом президент рассказал журналистам.

Сейчас Владимир Зеленский временно переехал на госдачу. После ухода с поста президента украинский лидер хочет построить новый дом или купить готовое жилье и отремонтировать его.

"Мы уже несколько вариантов нашли. Вопрос в том, как ускорить процесс", – отметил Зеленский.

Президенту припомнили его обещание не жить в резиденции. По словам Зеленского, без госдачи он не смог обойтись, так как в противном случае ему пришлось бы покупать дом для своей охраны.

При этом Зеленский отметил, что для него жить на госдаче то же самое, что жить в отеле. Обстановка для него там именно такая.

Напомним, во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что за пять лет он кардинально изменит экономическую и политическую ситуацию на Украине. Однако в последнее время граждане страны и политологи отмечают, что ситуация в государстве стала еще хуже, чем при предшественнике действующего лидера, Петре Порошенко.

Спустя время Владимир Зеленский заговорил иначе. Он отметил, что не успевает все сделать для своей страны за один срок. На вопрос, будет ли он снова баллотироваться, он отвечает неоднозначно.