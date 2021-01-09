Сенатор Пушков предрек новую холодную войну между США и Россией

В ходе своей предвыборной кампании для президентской гонки новый американский лидер не раз говорил о том, что намерен занять жесткую позицию в отношениях с Россией. В отличие от своего предшественника – Дональда Трампа, он намерен сконцентрироваться на внешней политике и вернуть Вашингтону титул мирового "жандарма".

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