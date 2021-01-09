Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
9 января
Лента новостей
20:02
Сенатор Пушков предрек новую холодную войну между США и Россией
18:00
Тяжелобольного Грачевского ввели в искусственную кому
17:20
Киркорову могут запретить выезжать из России
16:49
Мать Тимати взбесилась после слухов о воссоединении рэпера с Решетовой
16:40
Сергей Зверев заявил о намерении стать депутатом Государственной Думы
15:24
Собчак и новый президент США Джо Байден появились на совместном фото
15:22
В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти
15:13
Страшная болезнь изуродовала Кудрявцеву: Опухший нос и красные глаза
14:54
"Зов природы": дочь певицы Валерии заговорила о нежелательной беременности
14:46
Распухший от прививки сын Сафронова потерял иммунитет к ковиду из-за спиртного
14:46
В Индонезии таинственно исчез самолет с пассажирами: началась спасательная операция
14:40
82-летняя Ахеджакова экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус
14:30
"Повезло тебе": жена эмоционально обратилась к онкобольному Юдашкину после гей-скандала
14:24
Сын Валерии оправдался после побега от жены с новорожденной дочерью
13:54
"Посыпались букеты": Решетова перестала скрывать правду об отношениях с Тимати
13:52
Как "промывают мозги" белорусским силовикам: откровения уволившегося после протестов сотрудника МВД
13:43
В сети появилось фото Дмитрия Пескова с новорожденной дочерью
13:23
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
12:53
Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу
12:42
240-килограммовый сын Сафронова распух из-за прививки от ковида
12:41
Лавров исполнил мечту семилетней девочки из Саратовской области
12:39
Жена Эрнста получила ранение
12:21
Собчак подшутила над свадебным переполохом Бузовой
12:02
"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем
11:45
"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться
11:43
Трамп "потерял рассудок" из-за пожизненной блокировки в Twitter
11:24
Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться
11:21
Врачи раскрыли подробности состояния инфицированной Алисы Фрейндлих
11:01
Свадебный обряд Бузовой на Мальдивах обошелся в 50 тысяч рублей
10:45
Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом
10:42
Арзамасова внезапно показала фото сына после свадьбы с Авербухом
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года
06:03
Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи
04:00
Осталось немного: Серябкиной отвели короткий срок для рождения ребенка
01:59
Новый год принес Ляйсан Утяшевой проблемы со здоровьем
23:58
"Он просто не такой": Появились данные о судьбоносном выборе Сергея Шнурова
22:02
Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко
21:37
События в Вашингтоне на руку Лукашенко – политолог Класковский
20:01
"Нам нужно побыть вдвоем": Хилькевич уединилась с агрессивным мужем
18:07
Как изменятся отношения России и США при Байдене
18:06
"Соски зачем выставлять?": народ оторопел от внешнего вида Успенской
18:02
"Трепещи!": Собчак прилюдно высмеяла Бузову
17:28
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
17:14
Поступила новая информация о состоянии борющихся с коронавирусом Фрейндлих и Басилашвили
16:32
"Рейтинги взлетят до небес": Газманов о возвращении реалити-шоу "Дом-2"
16:14
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
15:44
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
15:26
Могло быть хуже: появились данные о состоянии госпитализированной дочери Меладзе
15:25
Арзамасову заметили обвешанной дорогими мехами после свадьбы с Авербухом
14:41
Барановская купила особняк в Подмосковье за баснословную сумму
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет
Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
Политика
Сенатор Пушков предрек новую холодную войну между США и Россией

Сенатор Пушков предрек новую холодную войну между США и Россией

Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP /Med/ www.globlallookpress.com
В ходе своей предвыборной кампании для президентской гонки новый американский лидер не раз говорил о том, что намерен занять жесткую позицию в отношениях с Россией. В отличие от своего предшественника – Дональда Трампа, он намерен сконцентрироваться на внешней политике и вернуть Вашингтону титул мирового "жандарма".
прочитано 271 раз

Многие эксперты уверены, что ждать прорыва в отношениях между Кремлём и Белым домом не стоит. Специалисты считают, что новый президент США Джо Байден, в лучшем случае, – оставит их на прежнем уровне, а в худшем – усугубит ситуацию. Так, политолог Александр Асафов прогнозирует, что Байден попытается вернуть контроль над пытающимися выйти из-под влияния Вашингтона странами Европы, а также вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей.

ПО ТЕМЕ

Как изменятся отношения России и США при Байдене

 В США выбрали нового президента

Сюжеты В США выбрали нового президента

Российский сенатор Алексей Пушков и вовсе считает, что представитель Демократической партии США может развязать новую холодную войну. Но на сей раз у России будет мощный союзник – Китай. Однако если Поднебесную в Соединённых Штатах считают конкурентом, то Россию – врагом. Но обе страны, по мнению парламентария, так или иначе являются экономическими и политическими противниками Вашингтона.

Пушков считает, что рассорить Пекин и Москву у США не получится, поэтому они попытаются собрать под своим началом ещё одну коалицию "демократических" государств для борьбы с "авторитарными" режимами. Она будет действовать, в основном – против Поднебесной, поскольку для соперничества с Москвой уже есть НАТО. Сенатор полагает, что в новое объединение Вашингтон попытается включить некоторые страны, расположенные в Восточной Европе, Южном Кавказе и Средней Азии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 января 2021, 20:02 Источник: Телеграм-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти
Как "промывают мозги" белорусским силовикам: откровения уволившегося после протестов сотрудника МВД
Трамп "потерял рассудок" из-за пожизненной блокировки в Twitter
Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко

Шоу-бизнес

Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось
Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет
Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников
"Красивых деток много не бывает": Бородина высказалась о новой беременности

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Изменившаяся после рака Заворотнюк рассказала о проблемах со внешностью

Девушка страдала из-за неуверенности в себе
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова вновь вывалила грудь перед камерой

Телеведущая неудачно прорекламировала украшения
Шоу-бизнес

Мать Тимати взбесилась после слухов о воссоединении рэпера с Решетовой

Симона Юнусова устала от нападок
Шоу-бизнес

Страшная болезнь изуродовала Кудрявцеву: Опухший нос и красные глаза

Поклонники шокированы внешним видом звезды

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+