Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением

Для Александра Лукашенко 2020 год стал поворотным моментом, после которого он уже не может делать вид, будто против его кандидатуры выступают исключительно немногочисленные маргиналы. Многие граждане также заявили о своем несогласии с президентом Белоруссии, а его новогоднее обращение стало лишним поводом высказать свое мнение.

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